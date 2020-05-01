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Музей Иванушки Петровича Д. откроют на родине Петра Ершова

Общество, 10:06 16 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музей сказочного персонажа из "Конька-горбунка" откроют 19 июня на родине автора Петра Ершова в селе Ершово.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Любовь Нечаева.

Она пояснила, что если к тому времени ограничительные меры будут сняты, то открытие пройдет с приглашением гостей. В противном случае, музей откроет свои двери в режиме онлайн.

Расположится музей Иванушки Петровича Д. напротив храма Петра Столпника в сибирской деревенской избе со всей положенной утварью. В дальнейшем у дома будет разбит огород репы.

По словам директора музея Петра Ершова Надежды Проскуряковой, на открытие будут приглашены все местные Иваны. Гостей встретят женщины в русских народных костюмах с полными ведрами воды на коромыслах, потому что это хорошая примета. Кроме того, первым посетителям предстоит увидеть пятое колесо у телеги, положить семь горошков на одну ложку и отведать пирогов из блюдечка с голубой каемочкой.

"Иванушка Петрович Д. – такое название выбрано не случайно. Именно так звали главного героя сказки "Конек-горбунок", а что такое "Д", каждый додумает сам", – отметила Надежда Проскурякова.

Инна Кондрашкина

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# Ершово , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , Любовь Нечаева , Надежда Проскурякова

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