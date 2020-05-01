Тюменские музыканты запишут альбом на тему самоизоляции

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменский музыкант Илья Митрясов вместе со своей группой "Цирк урода" запишет в прямом эфире альбом, посвященный теме самоизоляции.

Музыканты будут играть 24 часа в режиме реального времени. Присоединиться и стать соавторами синглов могут все желающие. Для этого нужно оставлять комментарии по теме к трансляции, а ребята будут создавать из них тексты и петь, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Как рассказал Илья Митрясов, так он решил провести над собой эксперимент и проверить, сколько времени он сможет удерживать внимание зрителя и оставаться интересным. В комментариях к трансляции можно также поддерживать Илью, задавать вопросы команде и писать вместе с ней музыку.

"Альбом, который мы будем создавать в прямом эфире - своеобразная проверка наших способностей. События, которые происходят сегодня во всем мире, не обошли нас стороной. Мы не хотим нагнетать обстановку, а наоборот - на своем примере покажем, как творить в четырех стенах и почему важно сохранять позитивный настрой. Докажем, что креативному процессу ничто не может помешать. Когда пандемия закончится, мы будем слушать эту музыку и вспоминать самоизоляцию с улыбкой", - пояснил Илья Митрясов.

Мероприятие состоится 23 мая, начало в 12 часов. Посмотреть эфир можно здесь.

Также перед 24-часовым эфиром музыкант приглашает зрителей узнать все тонкости создания альбома. Для этого с 14 мая по 17 мая в своем инстаграме Илья Митрясов запускает серию прямых эфиров с федеральными экспертами.

Об особенностях аранжировок и поиска нужного звука он поговорит с Тони Хайем (Москва), основателем одноименного хип-хоп проекта и саунд-дизайнером телеканала "Пятница". Тему организации своей студии и коммерческого звучания обсудят 16 мая с звукорежиссером озвучки кино Jay Smith (Тюмень). 17 мая пройдет эфир с директором музыкального фестиваля Ural Music Night Натальей Шмельковой (Екатеринбург), на котором обсудят потребности и реализацию в музыкальном мире и наработку связей.

Напомним, в связи с режимом повышенной готовности работает площадка "Лучше дома". Это ежедневная афиша онлайн-мероприятий — альтернатива массовым оффлайн-событиям, которую предлагают молодежные команды региона.