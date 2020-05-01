В Тюменской области продлили сроки арендной амнистии

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Амнистия за уплату пеней по договорам аренды земельных участков, которые находятся в госсобственности региона, продлена еще на год – до 1 июля 2021 года, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Суть льготы проста: участники амнистии платят только основной долг и существенно экономят на оплате пеней. Изначально планировалось, что арендная амнистия как мера поддержки бизнеса и населения будет действовать только до июля 2019 года, но программа продлевается уже второй раз. Так арендаторы смогут погасить накопившиеся долги и не допустить их появления в будущем.

Для того, чтобы воспользоваться такой амнистией, арендатору необходимо оплатить сумму основного долга и сообщить об этом в департамент имущественных отношений Тюменской области по электронной почте dio@72to.ru. Уведомление об уплате долга можно направлять в свободной форме, главное – прикрепить к письму платёжные документы.

Есть у арендной амнистии и свои ограничения: правом участия в ней арендатор может воспользоваться только один раз; амнистия не распространяется на договоры, которые заключались по результатам аукциона. Также нельзя будет списать задолженность, которую взыскали в судебном порядке.