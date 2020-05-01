Новую медтехнику получили офтальмологи Нижнетавдинской больницы

| Фото: областной больницы №15 | Фото: областной больницы №15

Авторефрактометр – этот прибор с труднопроизносимым названием хорошо знаком тем, кто покупает очки или контактные линзы в салонах оптики. С его помощью врач-офтальмолог выявляет такие патологии, как астигматизм, миопия и гиперметропия. И, исходя из диагноза, подбирает правильные линзы, способные компенсировать недостатки зрения. Теперь этот прибор есть и в поликлинике областной больницы №15, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Первая пациентка уже успела оценить, насколько проще, быстрей и удобней стал процесс подбора очков, – отмечает врач-офтальмолог Айнур Амирина. – Раньше мы использовали набор пробных очковых линз и определяли подходящую диоптрию фактически вручную. Это значительно дольше. Да и результат выходит все-таки менее точным, чем при работе с авторефрактометром".

Вдвойне полезным этот прибор будет для самых маленьких пациентов. Ведь для них процесс подбора первых в жизни очков может оказаться тревожным. Авторефрактометр же позволит провести процедуру максимально быстро. Кстати, те же преимущества имеет и второй недавно приобретенный аппарат – тонометр для измерения внутриглазного давления.

"Раньше мы использовали метод профессора Маклакова. Измеряли внутриглазное давление посредством тонометрии грузиками, – объясняет Айнур Амирина. – Этот метод был разработан очень давно. И он все еще эффективен, вот только времени требует многовато, особенно если пациент пожилой или, наоборот, совсем юный".