Для автомобилистов закроют улицу Циолковского в Тюмени

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

В связи с реконструкцией тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств в период с 18 мая по 31 августа на автомобильной дороге по ул. Циолковского на участке от пересечения с ул. Сургутской до дома № 22 по ул. Циолковского, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Схемы объезда: ул. Осипенко, ул. Сургутская, ул. Профсоюзная. С картой можно ознакомиться, скачав файл.