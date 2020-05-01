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Для автомобилистов закроют улицу Циолковского в Тюмени

Общество, 08:59 18 мая 2020

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

В связи с реконструкцией тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств в период с 18 мая по 31 августа на автомобильной дороге по ул. Циолковского на участке от пересечения с ул. Сургутской до дома № 22 по ул. Циолковского, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Схемы объезда: ул. Осипенко, ул. Сургутская, ул. Профсоюзная. С картой можно ознакомиться, скачав файл.

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# движение , объезд

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