О поддержке бизнеса расскажут в областной прокуратуре

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

В прокуратуре Тюменской области работает горячая линия по вопросам поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба надзорного органа.

С учетом принимаемых в Российской Федерации мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области действует ряд ограничений по осуществлению предпринимательской деятельности. Для устранения последствий сложившейся экономической ситуации уполномоченными органами принимаются меры государственной поддержки бизнеса. Органами прокуратуры области обеспечивается надзорное сопровождение реализации указанных мер.

Представители предпринимательского сообщества могут сообщить о фактах проведения незаконных проверочных мероприятий, неправомерного вмешательства в деятельность предпринимателей, оказания административного давления со стороны должностных лиц органов власти и местного самоуправления, а также об иных нарушениях прав предпринимателей, в том числе при оказании государственной поддержки в целях минимизации негативных последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Звонки принимаются ежедневно с понедельника по четверг по телефону 8 (3452) 27-04-45.

Для оперативного, полного и всестороннего рассмотрения обращений предпринимателей обращения могут быть также направлены на адрес электронной почты прокуратуры области: proc72@yandex.ru или через официальный сайт прокуратуры области в системе Интернет.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.