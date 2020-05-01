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"Транснефть-Сибирь" ввела в эксплуатацию АСУ на НПС-4 ЛПДС "Демьянское"

Экономика, 20:07 15 мая 2020

АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" завершило комплекс работ по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) № 4 линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Демьянское" Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Замена системы автоматизации НПС-4 ЛПДС "Демьянское", находившейся в эксплуатации с 1999 года и переставшей соответствовать техническим требованиям ПАО "Транснефть", выполнена с целью повышения надежности работы оборудования НПС и оптимизации технологических процессов транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Сургут – Полоцк. Применены современные технические решения, отказоустойчивые преобразователи давления, уровня и температуры.

Ввод объекта в промышленную эксплуатацию выполнен в соответствии со сроком, предусмотренным программой технического перевооружения и реконструкции.

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом НПС-4 ЛПДС "Демьянское" – российского производства. Система обладает повышенной эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования ЛПДС, состояния запорной арматуры, позволяя повысить надежность эксплуатации и экологическую безопасность магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк.

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# нефтепровод , Транснефть-Сибирь

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