Набор современных инструментов получили ялуторовские хирурги

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Набор современных инструментов для сосудистой хирургии поступил в Областную больницу № 23 Ялуторовска. Теперь врачи смогут проводить операции на сосудах при травмах и экстренной патологии грудной и брюшной полости, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Таким образом, спектр операций, выполняемых в хирургическом отделении, расширился", - говорит старшая медицинская сестра операционного блока ГБУЗ ТО "Областная больница №23" Екатерина Бугаева.

Инструментарий приобретен в рамках реализации регионального компонента национального проекта "Здравоохранение" по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.