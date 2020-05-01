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Набор современных инструментов получили ялуторовские хирурги

Общество, 16:28 15 мая 2020

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Набор современных инструментов для сосудистой хирургии поступил в Областную больницу № 23 Ялуторовска. Теперь врачи смогут проводить операции на сосудах при травмах и экстренной патологии грудной и брюшной полости, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Таким образом, спектр операций, выполняемых в хирургическом отделении, расширился", - говорит старшая медицинская сестра операционного блока ГБУЗ ТО "Областная больница №23" Екатерина Бугаева.

Инструментарий приобретен в рамках реализации регионального компонента национального проекта "Здравоохранение" по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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# национальный проект Здравоохранение , оборудование , хирургия , Ялуторовск

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