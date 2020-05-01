МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала МегаФон Игры теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

На портале МегаФон Игры появились наборы современного оружия и снаряжения для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия "Импульс" для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса МегаФона. Поклонники игры ArcheAge смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счёта мобильного телефона.

"Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала МегаФон Игры увеличилась в 2,5 раза, - отмечает Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс. - Партнерство с MY.GAMES – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам".

"Мы очень рады тому, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи", — прокомментировал новость Василий Магурян, CEO MY.GAMES.

Портал МегаФон Игры предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.

Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.