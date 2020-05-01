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Викуловские лесничие получили новую технику

Общество, 14:01 17 мая 2020

ИА "Тюменская линия"

Новую пожарную машину на базе ГАЗ-66 получили специалисты филиала Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов в Викуловском районе.

Как рассказал директор филиала Владимир Пленкин, ее задействуют для тушения пожаров, в профилактических отжигах и для наземного мониторинга лесов в пожароопасный сезон.

"Вместимость машины - пять человек. Она оборудована ранцевыми огнетушителями и мотопомпой с водой на полторы тонны. В нашем парке есть подобная техника, но уже устаревшая. Новая машина поможет быстрее и качественнее реагировать на возгорания в лесах", - отметил Владимир Пленкин.

Добавим, что технику закупили в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Всего за четыре месяца 2020 года Тюменская область получила 53 единицы техники из 87 запланированных. Среди них снегоболотоходы, пожарные автоцистерны, трактора, автобус и автомобили УАЗ и "Егерь".

Евгения Шевцова

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