Более семидесяти регионов подключатся к проекту "Билет в будущее" в 2020 году

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Для представителей регионов открылась серия вебинаров, посвященных особенностям реализации проекта по ранней профессиональной ориентации для учеников 6–11-х классов "Билет в будущее". Старт проекта запланирован на июнь 2020 года, сообщает Минпросвещения России.

Проект состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта.

В конце 2019 года на платформе "Билета в будущее" насчитывалось уже около 1 млн пользователей.

На первом вебинаре выступил заместитель директора департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения России Виктор Неумывакин. Он подчеркнул, что проект позволит повысить качество образования в субъектах-участниках.

"Часто студент на втором курсе колледжа или вуза понимает, что это не его специальность. Молодой человек потерял свое время и при этом занял чье-то бюджетное место. И обе эти истории связаны с неверным выбором будущей профессии. Сегодняшние школьники завтра станут абитуриентами, и сейчас профориентационной работой мы создаем серьезный задел на будущее. Он позволит нам повышать качество образования в стране, работая с подростками. Ученик, который конкретно заинтересовался той или иной профессией, больше читает, глубже изучает профильные предметы, совершенно по-другому учится в школе, у него другая успеваемость. Все регионы понимают важность той работы, которую мы вместе осуществляем в рамках национального проекта "Образование". Те субъекты, которые присоединяются к "Билету в будущее", несомненно смогут повысить качество образования на местах и внести существенный вклад в общую задачу по реализации нацпроекта", – сказал он.

В 2020 году в проекте примут участие более 70 регионов России. Вход на онлайн-платформу "Билет в будущее" станет доступным для всех. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям. Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле проекта: пройти профориентационные мероприятия и получить рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения. Теперь детей могут регистрировать родители или законные представители.

"Это позволит не только снять нагрузку со школы и других организаций системы образования, но и привлечь родителей в проект и к решению вопросов профессионального становления их детей. Соответственно, на платформе появятся также и личные кабинеты родителей. Тестирование в этом году мы сделали облегченным – это онлайн-диагностика в игровом формате. Практические мероприятия в этом году частично пройдут в онлайн-формате и будут стандартизированы для разных уровней", – объяснила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодёжи Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Евгения Кожевникова.