В Ялуторовске увеличится число дежурных групп в детском саду

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Число дежурных групп в Ялуторовском детском саду № 8 увеличится до семи с 18 мая. Ранее их было пять. В них принимали только детей работающих родителей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель комитета образования администрации Ялуторовска Елена Филиппова.

В Ялуторовске с введением режима повышенной готовности, для оказания услуг по дошкольному образованию, организована работа дежурных групп на базе детсада №8, который находится в центре города.

По словам председателя комитета образования, вначале потребность в дежурных группах была не большая, так как действовали нерабочие дни. С их отменой, число групп увеличилось до пяти, а с 18 мая, их будет семь.

"Удобнее работать с дежурными группами, так как отработан прием детей, воспитатели измеряют температуру, дезинфицируют руки. Приобретены все необходимые рециркуляторы для обеззараживания воздуха, бесконтактный термометр и все, что необходимо для соблюдения противоэпидемических норм в период повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции", - резюмировала председатель комитета образования администрации Ялуторовска Елена Филиппова.

Добавим, как заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер, в Тюменской области детсады возобновят работу в штатном режиме после снятия ограничительных мер. Число дежурных групп в детских садах постепенно увеличивается, пока их 360.

Анжела Лебедева