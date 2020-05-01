  • 15 мая 202015.05.2020пятница
  • USD73,9298
    EUR79,9033
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ограничения на авиаперевозки поэтапно снимают на Ямале

Общество, 19:54 15 мая 2020

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Большинство субсидируемых рейсов за пределы Ямало-Ненецкого округа возобновляет авиакомпания "Ямал", сообщает правительство округа.

На сайте перевозчика и в кассах стартовала продажа билетов. Сейчас доступны билеты на май и частично на июнь. В ближайшее время поступят в продажу билеты на остальные рейсы.

"Начинается сезон отпусков, и у людей большой запрос на выезд. Уже сейчас можно приобрести дополнительные билеты на рейсы из действующего расписания, а с 23 мая вводятся дополнительные рейсы по самым востребованным направлениям – Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва и другие. Будут продолжены все наши социальные программы, в частности, билеты для многодетных", - сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, сохранится ряд ограничений по загрузке прилетающих в округ воздушных судов. Во время перелетов действуют усиленные меры безопасности. Экипаж и пассажиры должны соблюдать масочный режим. После каждого рейса проводится усиленная санитарная обработка, а по возвращению в базовый аэропорт в салоне воздушного судна и в багажном отделении выполняется полная дезинфекция.

В связи с эпидемиологической обстановкой вертолетные перевозки, как в апреле и мае, будут осуществляться по предварительной заявке и согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касаются завоза продуктов и товаров. Сообщение возобновится, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиаперевозки , коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 15.05.2020Александр Моор рассказал еще об одном открытии, которое сделали реставраторы в Спасской церкви
20:19 15.05.2020Инспекторы ДПС будут дежурить на тюменских трассах в местах "пьяных" ДТП
19:54 15.05.2020Ограничения на авиаперевозки поэтапно снимают на Ямале
19:31 15.05.2020О поддержке бизнеса расскажут в областной прокуратуре