Ограничения на авиаперевозки поэтапно снимают на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Большинство субсидируемых рейсов за пределы Ямало-Ненецкого округа возобновляет авиакомпания "Ямал", сообщает правительство округа.

На сайте перевозчика и в кассах стартовала продажа билетов. Сейчас доступны билеты на май и частично на июнь. В ближайшее время поступят в продажу билеты на остальные рейсы.

"Начинается сезон отпусков, и у людей большой запрос на выезд. Уже сейчас можно приобрести дополнительные билеты на рейсы из действующего расписания, а с 23 мая вводятся дополнительные рейсы по самым востребованным направлениям – Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва и другие. Будут продолжены все наши социальные программы, в частности, билеты для многодетных", - сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, сохранится ряд ограничений по загрузке прилетающих в округ воздушных судов. Во время перелетов действуют усиленные меры безопасности. Экипаж и пассажиры должны соблюдать масочный режим. После каждого рейса проводится усиленная санитарная обработка, а по возвращению в базовый аэропорт в салоне воздушного судна и в багажном отделении выполняется полная дезинфекция.

В связи с эпидемиологической обстановкой вертолетные перевозки, как в апреле и мае, будут осуществляться по предварительной заявке и согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касаются завоза продуктов и товаров. Сообщение возобновится, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка.