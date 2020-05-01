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"Человека живого" оштрафовали за езду без водительских прав

Происшествия, 19:37 15 мая 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Человек живой, имярек Игорь, рожденный в день Птахи", - так представился инспекторам ДПС водитель, управлявший "Ладой Гранта" без государственных номеров, удостоверения и регистрационных документов. Мужчину остановили на федеральной автодороге Екатеринбург - Тюмень, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель, оказавшийся 57-летним жителем деревни Зырянка, также пытался убедить инспекторов, что они не имеют права те только проверять у него документы, но и общаться с ним, так как у них нет на это доверенности.

Свой паспорт гражданин не обменял с 2003 года, а водительское удостоверение не получал. Автомобиль зарегистрирован в ГИБДД, но государственные номера водитель снял.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Человек живой" был привлечен к административной ответственности за езду без прав номерных знаков. Машина эвакуирована на специальную стоянку.

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# ГИБДД Тюменской области

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