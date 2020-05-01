Инспекторы ДПС будут дежурить на тюменских трассах в местах "пьяных" ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В местах участившихся "пьяных" ДТП в Тюменском и Нижнетавдинском районах будут дежурить инспекторы специализированного взвода полка ДПС в выходные дни. На загородных дорогах и в населенных пунктах наряды проведут точечные мероприятия по противодействию нетрезвому вождению, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ГИБДД просит жителей населенных пунктов содействовать полиции в наведении порядка на дорогах и сообщать о фактах управления транспортом в состоянии опьянения. В этом случае сотрудники ГИБДД смогут предотвратить аварии по вине нетрезвых автомобилистов.

В Тюмени наряды полка ДПС возьмут под усиленный контроль районы, где чаще задерживают нетрезвых водителей, использующих для поездок различные объездные пути и небольшие улицы.

За прошедшую неделю инспекторы отстранили от управления транспортом 163 водителей в состоянии алкогольного опьянения, пик пришелся на 10 и 11 мая, отметили в ГИБДД.