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Тюменцев приглашают на онлайн-интенсив "Мельпомена в сети"

Общество, 11:34 16 мая 2020

www.nalog.ru Архив | Фото: www.nalog.ru Архив

Театральный центр "Космос" запускает регистрацию на вторую неделю онлайн-интенсива "Мельпомена в сети". Ее посвятят актерскому мастерству.

Курс пройдет с 18 по 24 мая. Его проведет актер театра и кино, режиссер, номинант на премию "Золотая маска" Илья Дель. На его счету более 24 работ в кино и 20 спектаклей, среди них фильм "47" Алексея Учителя, сериалы "Хороший человек" и "Содержанки" Константина Богомолова, постановка Shoot/Get Treasure/Repeat Дмитрия Волкострелова и Семена Александровского, иммерсивный спектакль "Черный русский" Максима Диденко и другие. Регистрация уже открыта, пройти ее можно по ссылке.

"В самоизоляции мы поднакопили энергию, пора выдохнуть ее. Выдох направим в поиск новых театральных свершений! Свершений дома", – отмечает эксперт.

Участникам интенсива он предлагает найти необычное в обыденных вещах и воспользоваться этим в работе. Например, сделать костюмерной шкаф с забытыми вещами, а пьесой – собственные воспоминания и наблюдения. Завершится курс онлайн-показом. Участники создадут его вместе с педагогом и представят 24 мая в 14:00 в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что онлайн-интенсив "Мельпомена в сети" стартовал 11 мая. Первой стала неделя хореографии с режиссером и хореографом Андреем Короленко. А сразу после курса актерского мастерства последует неделя сценической речи. Ее проведет актриса театра и кино, номинант на премию "Золотая маска" Татьяна Рябоконь. Регистрация откроется 20 мая, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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