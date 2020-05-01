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В Тюменской области продолжается посевная

Экономика, 12:47 16 мая 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Зернобобовые культуры уже размещены на площади более 275 тысяч гектаров — это 34% общей посевной площади в Тюменской области.

Среди лидеров держатся Заводоуковский городской округ, Ишимский, Упоровский и Казанский районы, где засеяно уже свыше 40% посевного клина.

На 32 процента выполнили план ярового сева сельскохозяйственные предприятия и фермеры Тюменского района, общая площадь посева уже составляет почти семь тысяч гектаров, 1 тыс. 305 из них – на полях акционерного общества "Успенское".

Полностью выполнен план посева гороха, он взойдет на площади почти 400 гектаров. На площади втрое больше – почти 1 тыс. 300 гектаров – посеяна пшеница, всего ею планируется занять более пяти тысяч гектаров земли.

На площади более 1 тыс. 400 га, что составляет 34 процентов плана, засеян ячмень. 125 гектаров уже занято овсом.

К проведению посевных работ хозяйства Тюменского района подошли основательно – приобрели необходимые материально-технические ресурсы.

Как сообщает пресс-служба главы Тюменского района, с начала текущего года предприятиями и фермерами района приобретена 21 единица техники, в том числе – трактора, сеялки, культиватор и фронтальный погрузчик.

Как отметил заместитель начальника управления агропромышленного комплекса района Валерий Герасимов, посевные работы в этом году начались на 7-10 дней раньше обычного. Сегодня погодные условия располагают к тому, чтобы провести посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки.

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