Тюменские вожатые к летним сменам готовятся в Интернете

| Фото: Областной детский центр Ребячья республика | Фото: Областной детский центр Ребячья республика

180 специалистов, из которых 150 – молодые вожатые, продолжают дистанционно готовиться к новой летней оздоровительной кампании в Тюменской области.

До 16 мая областной детский центр "Ребячья республика" реализовал программу "Вожатские сборы online" – чтобы помочь уже опытным вожатым вспомнить основные правила работы со школьниками, а новичкам – поскорее втянуться в процесс.

Как уточнили в "Ребячке", вожатские сборы в электронном формате проводятся в группе центра в соцсети "ВКонтакте", а также в google-классе, Instagram, YouTube и Zoom.

Самыми популярными предложениями организаторов стали образовательные вебинары "Навигатор" на актуальные темы по подготовке отрядных "визиток" и по вожатским лайфхакам, а также рубрика "Ребячья беседка" – это общение в онлайне вожатского коллектива с приглашенными гостями, сообщает "Тюменская область сегодня".