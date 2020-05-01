В Тюменской области выявлено 45 новых случаев COVID-19

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

45 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 9 тыс. 200 новых случаев коронавируса в 83 регионах на 16 мая, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества заболевших 44,58 % не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4 тыс. 940 человек.

Всего в стране выявлено 272 тыс. 43 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 63 тыс. 166 человек.

Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2 тыс. 537 человек.