В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления полетов за границу
Надежду на открытие международных авиарейсов летом выразил Министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает РИА Новости.
"В первую очередь такие решения будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира. И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, какие решения примет правительство и оперативный штаб", - сказал Евгений Дитрих.
Он отметил, что люди в долгой самоизоляции устали, многие из них очень хотят совершить поездки и нужно обеспечить безопасность перевозок.
"Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы хотелось и международные линии открыть в этом летнем сезоне. Дать людям возможность погреться у теплого моря, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться", - сказал министр.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.