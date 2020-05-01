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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления полетов за границу

Общество, 18:25 16 мая 2020

Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Надежду на открытие международных авиарейсов летом выразил Министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает РИА Новости.

"В первую очередь такие решения будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира. И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, какие решения примет правительство и оперативный штаб", - сказал Евгений Дитрих.

Он отметил, что люди в долгой самоизоляции устали, многие из них очень хотят совершить поездки и нужно обеспечить безопасность перевозок.

"Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы хотелось и международные линии открыть в этом летнем сезоне. Дать людям возможность погреться у теплого моря, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться", - сказал министр.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

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# авиаперевозки

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