Служба занятости помогает тюменцам найти работу

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Центры занятости продолжают работу с предприятиями Тюменской области, которым уже разрешено продолжить свою деятельность.

До окончания периода повышенной готовности люди направляются на подходящую работу исключительно по согласованию с работодателем.

Всего с 17 марта по сегодняшний день через центры занятости трудоустроено полторы тысячи граждан.

В Тюменской области востребованными в сфере строительства остаются высококвалифицированные специалисты (главный инженер проекта, инженер-проектировщик, технолог), а также машинисты крана, прорабы, будьдозеристы. Высоким спросом в сфере обрабатывающих производств пользуются электрогазосварщики, токари.

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, в муниципальных районах есть потребность в медицинском персонале, социальных работниках, а также в рабочих сельскохозяйственного профиля - овощевод, тракторист, птицевод.

В период действия режима повышенной готовности в банке вакансий органов службы занятости заявлены вакансии для работы дистанционно, с режимами работы, по которым не требуется ежедневная работа (гибкие формы занятости, свободный режим работы, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя). Для самостоятельного поиска работы безопаснее пользоваться официальными ресурсами - порталом "Работа в России" или порталом департамента труда и занятости населения Тюменской области.