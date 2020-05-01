Тюменские хирурги помогают пациентам на дому

Фото из архива Владимира Маргаряна Фото из архива Владимира Маргаряна

Около 50 неотложных вызовов в день обслуживают хирурги городской поликлиники №17 в Тюмени.

Об этом рассказал хирург поликлиники Владимир Маргарян. По его словам, узкие специалисты продолжают работу, несмотря на пандемию коронавируса.

"В нашей поликлинике четыре хирурга. В среднем за смену мы выезжаем на дом к пациентам по восемь раз. По понедельникам и средам больше, эти дни самые загруженные. Чаще всего вызывают из-за травм: ушибов, растяжений, ран, также часто жалуются на боль в животе", - отметил он.

Часть пациентов отправляют на скорой в приемное отделение дежурного стационара, некоторым выписывают лечение и оставляют дома. Из недавних случаев Владимир Маргарян отметил тюменскую пенсионерку с сильным ушибом голени.

"Нога опухла и болела, а на фоне ранее перенесенного тромбофлебита в области удара образовалась обширная гематома.Пришлось пунктировать, чтобы уменьшить сдавливание тканей и помочь пациентке. Поначалу каждый день к ней домой ездили, перевязки делали, проверяли состояние. Теперь навещаем два-три раза в неделю", - рассказал он.

В таком же режиме врачи наблюдают тех, кто выписан после операций. Сначала пациентов посещают каждый день, по мере улучшения состояния - реже, пока рана не затянется. Регулярно посещают и пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на учете в поликлинике.

"Болезнь может называться одинаково, но протекать по-разному. Для нас ориентир -самочувствие пациента. По этой причине и состав бригады может быть разным: только хирург или только медсестра, либо оба сразу, еси планируется осмотр и перевязка. С собой берем все необходимое: от одноразовых стерильных костюмов и хирургического инструментария до перевязочных материалов и антисептиков с лекарствами", - пояснил хирург.

Отправляясь к пациенту, врачи уточняют информацию из электронных карт или у коллег, которые уже посещали больного. Налажено взаимодействие со стационарами, а чтобы пациенты не забывали, что им делать после выписки, их подробно инструктируют.

"Конечно, невозможно абсолютно все выполнить на дому: некоторые манипуляции ттребуют конкретного хирургического инструментария или особых условий. В таких случаях приглашает пациентов в поликлинику, но заранее определяем время. чтобы исключить пересечение с другими больными. В любом случае всем стараемся помочь, никто не остается без внимания", - заключил Владимир Маргарян.