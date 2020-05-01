Тюменским семьям с детьми напоминают об опасности открытых окон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С приходом тепла жители региона часто открывают окна с желанием проветрить квартиру, но распахнутые створки – это большая опасность для маленьких детей. Они в стремлении поиграть, познать мир и поближе рассмотреть что-то интересное в окне, могут выпасть из окна.

Ребенку хватает нескольких секунд, чтобы по стоящим рядом стулу, столу, дивану забраться на подоконник, а москитная сетка не выдерживает веса малыша, на нее запрещено опираться. Потому, чтобы предотвратить трагедию, сотрудники УМВД России по Тюменской области советуют установить на окна специальные блокираторы, они не позволят широко распахнуть створку.

Лучше убрать от оконных проемов мебель, не хранить на подоконнике игрушки, которые могут привлечь малыша, не держать ребенка на руках у широко открытого окна и не оставлять его без присмотра.

Неостекленный балкон также является серьезной опасностью для детей. Балконная дверь должна была закрыта, пишет "АиФ - Западная Сибирь".