Тюменские врачи рассказали, как бороться с гипертонией

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечают 17 мая.

Врачи-кардиологи Областной больницы №1 напоминают: гипертонию не зря называют "молчаливым убийцей". Человек не сразу может почувствовать, что с ним что-то не так, при этом жизнеугрожающие последствия могут развиваться внезапно.

Специалисты отмечают, что артериальной гипертонии подвергается все больше людей молодого возраста. Часто обращаются пациенты, которым еще нет 30 лет. При этом многие не знают, но одним из факторов развития артериальной гипертонии являются частый стресс и психоэмоциональное перенапряжение. Они способствуют выбросу в кровь адреналина, что приводит к увеличению сердечных сокращений и как следствие -подъему артериального давления.

Также среди причин повышенного давления спазмирование мышц шейных позвонков, атеросклероз, малоподвижный образ жизни, гормональные и возрастные изменения, избыточная масса тела, чрезмерное употребление соли, вредные привычки, заболевания внутренних органов.

Поддерживать оптимальный уровень артериального давления можно лекарственными препаратами. Специалисты ОКБ №1 напоминают: нельзя прерывать или прекращать лечение, даже если давление кажется нормальным - это может привести к гипертоническому кризу. Также врачи рекомендуют придерживаться здорового питания, ограничить употребление соли, увеличить в рационе количество овощей и фруктов.

Важно избавиться от вредных привычек, особенно курения и злоупотребления алкоголем. Лучше поддерживать здоровый сон, физическую активность, нормальную массу тела, а также научиться справляться со стрессом и начинать каждый новый день с улыбки.