Тюменка стала "Второй Королевой Голливуда 2020"

Фото со страницы Елены Станиславской в Инстаграм Фото со страницы Елены Станиславской в Инстаграм

Тюменка Елена Станиславская завоевала титул "Вторая Королева Голливуда 2020" на международном конкурсе красоты "Королева Голливуда 2020".

В конкурсе принимали участие девушки от 18 до 38 лет из России, Беларуси, Узбекистана, ОАЭ, Танзании и Чехии. По решению жюри обладательницей титула "Королева Голливуда 2020" стала Юлиана Гольдман из Москвы. Тюменка заняла второе место, третье - Екатерина Дубровская из Белоруссии.

Отметим, что участие в конкурсе дает победительницам стимул творческого развития и профессионального роста.