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Тюменка стала "Второй Королевой Голливуда 2020"

Общество, 16:20 17 мая 2020

Фото со страницы Елены Станиславской в Инстаграм

Тюменка Елена Станиславская завоевала титул "Вторая Королева Голливуда 2020" на международном конкурсе красоты "Королева Голливуда 2020".

В конкурсе принимали участие девушки от 18 до 38 лет из России, Беларуси, Узбекистана, ОАЭ, Танзании и Чехии. По решению жюри обладательницей титула "Королева Голливуда 2020" стала Юлиана Гольдман из Москвы. Тюменка заняла второе место, третье - Екатерина Дубровская из Белоруссии.

Отметим, что участие в конкурсе дает победительницам стимул творческого развития и профессионального роста.

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# конкурс красоты

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