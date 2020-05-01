В Заводоуковске построят новый Дом культуры

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новый дом культуры появится на месте старого ДК “Машиностроителей”, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Главное управление строительства Тюменской области и администрация Заводоуковского городского округа провели предварительное обследование здания старого Дома культуры.

Установлено, что состояние конструкции - фундаменты, несущие стены и потолочные перекрытия - находится в аварийном состоянии. К тому же здание не соответствует нормам доступности маломобильных граждан.

Привести здание в порядок было бы сложно. Учитывая это, капитальный ремонт признан экономически нецелесообразным. Заводоуковцам предлагают новый Дом культуры. Его построят в границах существующего участка. Новое здание должно вмещать в себя 300 посадочных мест, помещения для культурно-досуговых и экспозиционно-выставочных мероприятий, творческой деятельности клубных формирований, пишет "Вслух.ру".