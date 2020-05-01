  • 17 мая 202017.05.2020воскресенье
  • USD73,2056
    EUR79,1279
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Заводоуковске построят новый Дом культуры

Общество, 16:52 17 мая 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новый дом культуры появится на месте старого ДК “Машиностроителей”, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Главное управление строительства Тюменской области и администрация Заводоуковского городского округа провели предварительное обследование здания старого Дома культуры.

Установлено, что состояние конструкции - фундаменты, несущие стены и потолочные перекрытия - находится в аварийном состоянии. К тому же здание не соответствует нормам доступности маломобильных граждан.

Привести здание в порядок было бы сложно. Учитывая это, капитальный ремонт признан экономически нецелесообразным. Заводоуковцам предлагают новый Дом культуры. Его построят в границах существующего участка. Новое здание должно вмещать в себя 300 посадочных мест, помещения для культурно-досуговых и экспозиционно-выставочных мероприятий, творческой деятельности клубных формирований, пишет "Вслух.ру".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 17.05.2020Тюменцам напоминают о важности самоосмотров в профилактике онкологии
16:52 17.05.2020В Заводоуковске построят новый Дом культуры
16:20 17.05.2020Тюменка стала "Второй Королевой Голливуда 2020"
15:38 17.05.2020В Тюменской области стартует акция дорожной безопасности