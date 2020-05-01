Тюменцам напоминают о важности самоосмотров в профилактике онкологии

Фото пресс-службы Медицинского города Фото пресс-службы Медицинского города

У 6 тыс. 813 жителей Тюменской области были выявлены злокачественные новообразования в 2019 году.

59% из них диагностированы на ранних стадиях, сообщает пресс-служба Медицинского города. По словам специалистов, в этом случае заболевания лучше поддаются лечению, поэтому тюменцы должны больше времени уделять профилактике и раннему выявлению онкологии.

Важную роль в этом играет внимательное отношение к своему организму. Регулярные самоосмотры могут помочь выявить несвойственные изменения на самых ранних стадиях.

В первую очередь нужно осматривать полость рта и поверхность губ. Должны насторожить язвочки и места воспалений. Часто их принимают за проявление стоматита или воспаления десен. Однако если новообразование не походит или беспокоит больше обычного, необходимо показаться врачу.

В пристальном внимании нуждается и поверхность кожи. Любые изменения формы и цвета родинок, а также появление пигментных пятен, покраснений и воспалений, которые не проходят несколько недель - повод показать их специалисту.

Женщинам необходимо регулярно проводить самоосмотр молочных желез. Насторожить должны любые уплотнения, шишки ил другие изменения привычной структуры.

Важным сигналом могут стать увеличенные лимфатические узлы. Например, набухшие шейные лимфоузлы могут говорить об опухолях головы и шеи, подмышечные – молочных желез. Конечно, не во всех случаях это свидетельствует об опухоли, однако лучше перестраховаться и сохранить здоровье на долгие годы.