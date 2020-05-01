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Тигровой кошке нужен хозяин

Общество, 21:00 16 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка по кличке Мера ищет хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Возраст Меры - чуть больше года. Окрас тигровый. В фонде она с марта 2020 года, волонтеры нашли ее в Боровском. Кошка здорова и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Тел. для будущих хозяев - 8-909-187-44-13, Евгения.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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