Тигровой кошке нужен хозяин
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Кошка по кличке Мера ищет хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Возраст Меры - чуть больше года. Окрас тигровый. В фонде она с марта 2020 года, волонтеры нашли ее в Боровском. Кошка здорова и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Тел. для будущих хозяев - 8-909-187-44-13, Евгения.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова