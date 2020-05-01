Тигровой кошке нужен хозяин

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка по кличке Мера ищет хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Возраст Меры - чуть больше года. Окрас тигровый. В фонде она с марта 2020 года, волонтеры нашли ее в Боровском. Кошка здорова и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Тел. для будущих хозяев - 8-909-187-44-13, Евгения.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова