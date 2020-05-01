В Тюмень доставили "живую посылку" с пчелами

пресс-службы УФПС Тюменской области пресс-службы УФПС Тюменской области

Курьерская служба Почты России доставила первую в этом году "живую посылку" с пчелами. Посылка пришла в Тюмень от одной из пчеловодческих фирм Кургана.

Пчеловоды отмечают, что насекомых покупают с весны до осени. Для сибирского региона пересылка пчел почтой характерна в мае-июне.

Пчелы помещаются в специальные контейнеры. В одной емкости обычно находится одна пчелиная матка и девять рабочих пчел. На время доставки в отправление закладывается специальное питание.

Вес такой посылки – чуть больше 200 граммов. Почтовое отправление из Кургана в Тюмень доставлено в течение суток, сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области.

Отметим, Почта России предлагает услугу по доставке посылки до двери получателя. Курьер будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Данная услуга доступна в Тобольске, Тюмени и пригороде – в поселках Винзили, Богандинский, Боровский и Московский. Ее стоимость составляет 100 рублей. Режим работы курьеров: с понедельника по пятницу. Оформить доставку курьером можно в мобильном приложении и на сайте Почты России.