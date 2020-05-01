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Строительство дома культуры в Тюменском районе завершится через год

Общество, 16:24 18 мая 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительство центра культурного развития с концертным залом на 500 посадочных мест в поселке Московский Тюменского района завершится во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Работы здесь были начаты в августе 2019 года. В настоящее время общестроительные работы по возведению коробки здания подходят к завершению, строители приступили к отделочным работам.

Здание общей площадью более шести тысяч квадратных метров предназначено для проведения культурно-массовых мероприятий: концертов, спектаклей и собраний. Предусмотрены помещения для занятий творческой деятельностью, вокально-хоровая студия, танцевальный зал, студия художественного дизайна и прикладного творчества.

Подобный центр культурного развития был построен и открыт в поселке Винзили в июле 2019 года.

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# Главное управление строительства , Дом культуры , строительство

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