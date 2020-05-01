БК "Нефтехимик" завершил выступление в чемпионате страны на девятом месте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский БК "Нефтехимик" занял в минувшем чемпионате российской суперлиги-2 девятое место, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер команды Дмитрий Тараканов назвал этот результат удовлетворительным.

"Перед началом сезона стояла задача попасть в восьмерку. Задача сложная, так как состав у нас очень сильно омолодился по сравнению с прошлым сезоном. Мы заняли девятое место, что в принципе неплохо для нашего состава. В сезоне у лидеров команды были травмы, молодежи не получилось равноценно заменить их. Были упущены победы в первом круге, что не позволило подняться выше", - рассказал Дмитрий Тараканов.

Главный тренер отметил прогресс молодых местных баскетболистов. В течение сезона игровой прогресс показывал Даниил Дергачев. К концу сезона заметно прибавили Михаил Алексеев, Богдан Бернацкий, Андрей Курченко и Алексей Морозов. Не сложился из-за травм сезон для Александра Субботкина.

В следующем сезоне для игроков в "Суперлиге-2" будет введен возрастной лимит. Дмитрий Тараканов оценивает эти нововведения положительно.

"РФБ нужно подойти к этому вопросу с головой и плавно делать моложе возраст в лиге. На нашей команде это особо никак не скажется, так как в этом сезоне мы были одной из самых молодых команд "Суперлиги-2"", - отметил тренер "Нефтехимика".