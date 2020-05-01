На самоизоляции тюменцы стали больше заниматься спортом и готовить

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени во ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени во ВКонтакте

Полтора месяца самоизоляции тюменцы проводят по-разному. Одни занимаются спортом и творчеством в домашних условиях, а кто-то выбрал более пассивный отдых, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Большинство горожан отмечают, что продолжают работать в удаленном режиме. Другие посвятили больше времени любимому хобби. Например, Анастасия Соловьева и Татьяна Смирнова занялись изготовлением картин по номерам и вышивке. Они поделились фотографиями своих шедевров.

Многие хозяйки стали больше готовить. Этот пункт обозначили почти половина опрошенных. Активно ведут горожане дачные и огородные работы, причем, не только на своих участках. Так, Оля и Дима Бутаковы выращивают лимоны прямо на подоконнике.

Сегодня стартовал следующий опрос. Его итоги будут подведены 21 мая.