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Хоккейный клуб "Рубин" подписал контракт с Вадимом Хлопотовым

Спорт, 19:13 18 мая 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Состав тюменского клуба Высшей хоккейной лиги "Рубин" пополнил нападающий Вадим Хлопотов, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний игрок имеет внушительный опыт выступления в КХЛ. Прошлый сезон он провел в командах высшей лиги – ХК "Тамбов" и карагандинской "Сарыарке".

"Рубин является Топ-клубом ВХЛ, который борется за самые высокие места. Интерес у нас возник обоюдно. Приложу все силы, чтобы шагнуть вперед в плане саморазвития и, конечно же, командного результата. Я родом с Урала, но давно уже живу в Ярославле. В Нижнем Тагиле остались родители, теперь появится возможность чаще с ними видеться", - отметил Вадим Хлопотов.

Нападающий считает, что ограничения, связанные с коронавирусом, закаляют характер.

"В сложных ситуациях происходит проверка на прочность. Главное, никогда не опускать рук, больше тренироваться и развиваться. Через работу все обязательно наладится", - уверен хоккеист.

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# ХК Рубин , хоккей

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