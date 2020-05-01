Тюменские автоинспекторы дистанционно проводят уроки дорожной безопасности

| Фото: Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

Экспресс-уроки дорожной безопасности дистанционно проводят со школьниками автоинспекторы, сообщает тюменская Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД рассказывают юным тюменцам о современных видах передвижения: моноколесах, гироскутерах, электросамокатах и сигвеях, напоминая, что передвигающиеся на них люди по правилам дорожного движения считаются пешеходами.

Автоинспекторы разъясняют школьникам, что после завершения режима самоизоляции, на дороге необходимо будет соблюдать правила дорожного движения и при управлении велосипедами и современными средствами передвижения. Даже в тех местах, где нет автомобилей, необходимо максимально обеспечивать безопасность для себя и других участников дорожного движения.