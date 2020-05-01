  • 18 мая 202018.05.2020понедельник
  • USD73,2056
    EUR79,1279
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские автоинспекторы дистанционно проводят уроки дорожной безопасности

Общество, 18:49 18 мая 2020

Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

Экспресс-уроки дорожной безопасности дистанционно проводят со школьниками автоинспекторы, сообщает тюменская Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД рассказывают юным тюменцам о современных видах передвижения: моноколесах, гироскутерах, электросамокатах и сигвеях, напоминая, что передвигающиеся на них люди по правилам дорожного движения считаются пешеходами.

Автоинспекторы разъясняют школьникам, что после завершения режима самоизоляции, на дороге необходимо будет соблюдать правила дорожного движения и при управлении велосипедами и современными средствами передвижения. Даже в тех местах, где нет автомобилей, необходимо максимально обеспечивать безопасность для себя и других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , онлайн , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:24 18.05.2020Ученики "Роснефть-классов" продолжают дистанционное обучение
18:49 18.05.2020Тюменские автоинспекторы дистанционно проводят уроки дорожной безопасности
17:59 18.05.2020Сотрудники ЗапСибНОЦ представили направления работы в условиях пандемии
17:40 18.05.2020Более семидесяти регионов подключатся к проекту "Билет в будущее" в 2020 году