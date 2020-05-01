Жителя Заводоуковского округа задержали с метилэфедроном

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Жителя Заводоуковского округа полицейские задержали с наркотиками на 77 км автодороги Тюмень - Омск, сообщает УМВД по Тюменской области.

Стражи порядка изъяли у пассажира "Лада Гранта" пакет, в котором находилось свернутое в фольгу вещество. Экспертиза показала, что это метилэфедрон массой 1,89 гр.

Как выяснили полицейские, вместе со своей тещей, управлявшей машиной, житель Заводоуковского округа направлялся в Ялуторовск. По пути он попросил женщину свернуть с дороги. Закладку он нашел в лесном массиве. Позже мужчина пояснил полицейским, что наркотики приобрел через интернет для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенные в крупном размере".