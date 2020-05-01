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На втором аукционе "Тюменской дармарки" реализовали шестьдесят пять вещей

Общество, 11:29 19 мая 2020

"Тюменская дармарка" | Фото: "Тюменская дармарка"

65 вещей приобрели участники второго благотворительного аукциона "Тюменской дармарки". Он проводился с 7 по 17 мая, сообщают организаторы.

На аукцион выставили 383 лота около 20 тюменских мастеров. Участникам предложили детские игрушки, дизайнерские куклы, украшения, комплекты одежды, предметы быта и другие изделия. Торги велись в комментариях под каждым фото в группе проекта. Любой желающий мог написать, что желает получить понравившуюся вещь за благотворительное пожертвование на счет юридического оператора проекта. Размер заявленных пожертвований от участников - 24 тыс. 470 рублей.

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# аукцион , благотворительность , Тюменская дармарка

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