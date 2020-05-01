Тюменец отсудил у компании более ста тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 112 тыс. рублей взыскано с тюменской компании, нарушившей договор об оказании платных медицинских услуг жителю областного центра, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Между тюменцем и ООО "Кэтрин" имелись договорные отношения, оплату услуг потребитель произвел за счет кредитных средств. Однако компания свои обязательства в срок не исполнила полностью и от оказания оставшихся услуг, предусмотренных договором, уклонялась. Тюменец обратился в суд.

Решением суда требования тюменца были удовлетворены частично. С компании в пользу потребителя взысканы уплаченные по договору средства в сумме 56 тыс. 700 рублей, неустойка в размере 20 тыс. рублей, проценты за пользование кредитом в размере 5 тыс. 797, компенсация морального вреда в размере 5 тыс. рублей, штраф в размере 20 тыс. рублей, а также судебные расходы 5 тыс. рублей. рублей. Решение вступило в законную силу.