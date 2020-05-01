Тюменские врачи помогли мужчине, у которого сместился кардиостимулятор

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Врачи областной клинической больницы № 1 помогли 69-летнему мужчине, у которого из тела вышел кардиостимулятор. Пациент обратился в лечебное учреждение с жалобами на то, что его кардиостимулятор, который был установлен в 2011 году, на полтора сантиметра вылез наружу, сообщает пресс-служба больницы.

Как выяснилось, в результате сильного истончения кожи начал образовываться пролежень. Помогли пациенту в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

В ходе сложнейшей операции врачи удалили не только корпус старого кардиостимулятора, но и два электрода. Это потребовало особого мастерства от хирургов, потому что электроды со временем прирастают к оболочке сердца. Чтобы их удалить, нужны ювелирная точность и профессиональный опыт.

Несмотря на всю сложность, операция проходила эндоваскулярно под местной анестезией. Врачи выполнили все необходимые манипуляции через сосуд с помощью специального инструментария, в том числе установили новый кардиостимулятор.

"Подобного рода операции выполняются только в клиниках, где есть хорошая кардиохирургическая поддержка. Так как во время процедуры может экстренно понадобиться открытое вмешательство", - поделился заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКБ № 1 Дмитрий Хомутинин. Второе важное условие - наличие специалистов высокого класса.