Участница "Калинки" из Ярково победила в челлендже "Повторяю за мастером"

Образцовый ансамбль танца "Калинка" с. Ярково | Фото: организаторов фестиваля любительских коллективов Образцовый ансамбль танца "Калинка" с. Ярково | Фото: организаторов фестиваля любительских коллективов

Участница образцового любительского танцевального коллектива "Калинка" с. Ярково Мария Федорова признана победителем челленджа от артиста ГААНТ им. И. Моисеева Александра Тихонова.

Челлендж #повторяюзамастером стартовал 13 апреля. Имена победителей объявлены 18 мая.

Участникам челленджа представилась возможность прикоснуться к легенде танцевального искусства. Шесть видеоуроков от Александра Тихонова получили юные танцоры.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководитель ансамбля "Калинка" Ирина Федорова, на период самоизоляции воспитанников нужно было чем-то занять, поэтому в челлендже приняли участие несколько ее учениц. Им нужно было внимательно посмотреть видео от мастера, выложить свое видео танца под музыку, которая были прикреплена к уроку. Прописать хештеги #повторяюзамастером, #уральскийперепляс, #вызовпринят.

Исполнительство оценивал сам народный артист России Александр Тихонов.

В итоге умение правильно повторить технику танца от артиста, подать что-то свое, лучше всего удалось Марии Федоровой, которая 13 лет занимается в ансамбле "Калинка". В 2020 году она будет выпускаться.

В подарок победитель челленджа получила два билета на ближайший концерт ГААНТ им. И. Моисеева в нашем городе.

Анжела Лебедева