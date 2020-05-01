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Тюменцы установят рекорд на массовый танец в онлайн

Общество, 09:45 20 мая 2020

городской департамент культуры | Фото: городской департамент культуры

Жителей Тюмени приглашают присоединиться к флешмобу "Танцуй, Тюмень" в онлайн-формате. Организаторы планируют набрать в онлайн-пространстве 2 тыс. 20 участников, сообщает городской департамент культуры.

В официальной группе мероприятия будут размещаться видеоуроки, которые обучат всех желающих популярному танцу. Участники могут танцевать где угодно: дома или на даче, самое главное, выложить видео в соцсети с хэштегом #танцуйтюмень.

Напомним, проект стартовал в 2018 году и проходил на шести городских площадках во время празднования Дня города. Тогда количество участников составило 2 тыс. 427 человек.

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# танец , флешмоб

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