Тюменцы установят рекорд на массовый танец в онлайн

| Фото: городской департамент культуры | Фото: городской департамент культуры

Жителей Тюмени приглашают присоединиться к флешмобу "Танцуй, Тюмень" в онлайн-формате. Организаторы планируют набрать в онлайн-пространстве 2 тыс. 20 участников, сообщает городской департамент культуры.

В официальной группе мероприятия будут размещаться видеоуроки, которые обучат всех желающих популярному танцу. Участники могут танцевать где угодно: дома или на даче, самое главное, выложить видео в соцсети с хэштегом #танцуйтюмень.

Напомним, проект стартовал в 2018 году и проходил на шести городских площадках во время празднования Дня города. Тогда количество участников составило 2 тыс. 427 человек.