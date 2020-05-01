Жителям Тюменской области предлагают квартиры в новостройках со специальной скидкой

Покупателям, которые воспользуются сервисом подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик, застройщики предлагают индивидуальные скидки до 1,5 %.

После подачи заявки на ипотеку клиент может заполнить форму подбора квартиры

на сайте ДомКлик, указав желаемые параметры недвижимости. Затем ему в личном сообщении придет перечень персональных предложений от застройщиков. Прямо в чате клиент имеет возможность забронировать квартиру со специальной скидкой. Этот дисконт суммируется со всеми действующими акциями застройщиков.

"Теперь клиенты смогут быстро и не выходя из дома найти подходящую квартиру и получить выгодные предложения напрямую от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. К сервису подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик уже подключились восемнадцать крупнейших застройщиков Тюменской области, которые предлагают клиентам квартиры в двадцати семи жилых комплексах", - отметил управляющий Западно-Сибирском отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Напомним, ранее Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.

Сейчас приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9 % годовых, на вторичном рынке — от 7,8 % годовых. Сниженная ставка по программе "Господдержка 2020" составляет 6,1 % годовых, а для семей с детьми - 4,7 % годовых.

Подать заявку на ипотеку от Сбербанка и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на DomClick.ru.