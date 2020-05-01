Поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным должны повлечь более серьезные доработки, считает Евгения Здорнова

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Обновленная Конституция может повлечь серьезные доработки законодательства в сфере защиты животных.

Такое предположение высказала основатель тюменского фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" Евгения Здорнова.

"Хорошо, что о формировании в обществе ответственного отношения к животным стали думать и прописывать это на государственном уровне. Политика страны становится более социально ориентированной, в том числе в области охраны окружающей среды. Радует, что уделено внимание поддержке некоммерческих обществ и волонтерской деятельности", - отметила Евгения Здорнова.

Однако только поправок в Конституцию, по ее словам, недостаточно. Нужно прописывать конкретные меры, механизмы контроля: кто, как и в какие сроки будет формировать ответственное отношение к животным, как проверить исполнение норм.

"Вероятно, последуют дополнения в федеральное законодательство, поэтому ждем уточнений и более глубокой работы. Главное, что вектор ее уже задан", - поделилась Евгения Здорнова.

Напомним, фонд помощи бездомным животным "Потеряшки" действует в регионе с 2007 года. За это время в новые семьи отдано более 12 тыс. кошек и собак.

Евгения Шевцова