Есенгалий Ибраев: поправки в Конституцию укрепляют российское народовластие

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Поправки в Конституцию России, расширяющие полномочия российского парламента, послужат укреплению народовластия. Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" заместитель председателя думы Юргинского района Есенгалий Ибраев.

"Россия - демократическое государство, и принцип народовластия лежит в основе нашей политической системы. Он закреплен в действующей Конституции. Поправки в Основной закон, предоставляющие Государственной думе и Совету Федерации полномочия парламентского контроля и формирующие механизм влияния парламента на ключевые кадровые решения, делают этот принцип еще более устойчивым и крепким", - отметил Есенгалий Ибраев.

По мнению народного избранника, в основе социально-экономического развития муниципалитетов, регионов и всей страны лежит конструктивное и эффективное взаимодействие между исполнительными и представительными органами власти.

"В Тюменской области такое взаимодействие налажено и на муниципальном, и на региональном уровнях. Это позволяет нам формировать социально ориентированный бюджет развития, принимать нормативно-правовые акты, направленные на повышение благосостояния и качества жизни земляков, поддержку социально незащищенных категорий населения. Поправки в Конституцию укрепляют и делают более эффективным взаимодействие между парламентом и исполнительной властью на самом высоком уровне. Это дополнительная и очень важная гарантия стабильности и дальнейшего развития страны", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко