Доступность качественной медицинской помощи необходима сельским жителям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поправки в Конституцию, закрепляющие качество и доступность медицинской помощи, особенно важны для жителей сельских территорий. Такое мнение высказал начальник службы амбулаторно-поликлинической помощи Областной больницы № 12 (г. Заводоуковск) Алексей Речкин.

"Конечно, право на бесплатную медицинскую помощь есть и сейчас, но поправки в статьях Основного закона гарантируют качественную и доступную медицину каждому человеку, независимо от того, проживает он в большом городе или маленьком селе. Чтобы это право не нарушалось, сеть здравоохранения должна развиваться динамичнее, районные больницы, маленькие ФАПы должны быть укомплектованы современным оборудованием", - пояснил Алексей Речкин.

Важным он считает и то, что поправки предлагают создание условий для ведения здорового образа жизни. "Успешное лечение начинается с профилактики. Если у людей сформируется ответственное отношение к своему здоровью, появится больше спортивных площадок, увлечение занятиями спортом, различными играми, эстафетами станет массовым – то это уже станет большим шагом к долголетию и здоровью", - отметил врач.

Ирина Кургузова