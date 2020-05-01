Обновленная Конституция поможет развивать технический потенциал сельских школ

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Современное образование невозможно без современных технологий. Поправка в Конституцию о научно-техническом развитии России законодательно закрепляет это понятие.

Такое мнение высказала директор Викуловской школы № 2 Людмила Решетникова. В сентябре 2019 года на базе школы открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа". Он позволил по-новому подходить к школьным урокам и расширил возможности обучения.

По словам Людмилы Решетниковой, такие современные решения необходимы. Тюменская область - регион научно-технического прогресса, стремительного развития робототехники, программирования, новаторских решений. Законодательное закрепление такого стремления необходимо, чтобы Конституция отвечала современным реалиям.

Вместе с тем, по словам Людмилы Решетниковой, нужно уделять большое внимание информационной безопасности - и это тоже отражено в обновленной Конституции.

"Если еще несколько лет назад мы запрещали приносить в школу гаджеты, то сейчас активно используем их на уроках. Разумеется, в рамках учебной программы и по заданию учителя. Также активно задействуем "Точку роста", проводим здесь уроки по информационной безопасности. Учителя рассказывают, что цифровой мир открывает новые возможности, но при этом таит опасность. Как обезопасить себя от мошенников, защитить цифровые данные - современные школьники обязаны об этом знать наряду с математическими формулами и правилами грамматики", - отметила Людмила Решетникова.

Она добавила, что также поправки в Конституцию помогут развивать техническую оснащенность школ, особенно сельских.

"Современные уроки требуют умения пользоваться цифровыми платформами, презентациями, электронной библиотекой. И наша базовая школа, и сельские школы, которые входят в ее состав, достаточно оснащены цифровым оборудованием. Дети из отдаленных деревень тоже посещают "Точку роста" и пользуются возможностями дистанционного образования. В нашем районе работают кружки робототехники, технического творчества. Это важные направления современного образования, и Конституция призвана их поддерживать и защищать", - заключила Людмила Решетникова.

Евгения Шевцова