Неотчуждаемость территорий России даст уверенность в будущем многим поколениям, считает педагог из Упорово

| Фото: из личного архива Натальи Гордиенко | Фото: из личного архива Натальи Гордиенко

Закрепление в Конституции суверенности страны и неотделимости ее территорий даст уверенность в будущем и истинный патриотизм многим поколениям, считает педагог Упоровской школы, руководитель волонтерского отряда РДШ "Компас добра" Наталья Гордиенко.

"Мы с ребятами участвуем во всех патриотических акциях, они с удовольствием помогают ветеранам, труженикам тыла, увлеченно слушают их рассказы о военном времени и готовят материалы для учеников младших классов. Они знают, какую великую цену заплатил наш народ за Победу и должны быть уверены, что родная земля, которую отстояли их предки, их земляки, будет принадлежать их детям и правнукам", - рассказала Наталья Гордиенко.

По ее мнению, неотчуждаемость территорий, главенство Основного закона страны над любым чужим решением – это одно из самых верных и необходимых решений.

Напомним, обновленная Конституция закрепляет суверенитет страны - правовой и территориальный. Утверждается недопустимость отчуждения территории: Конституция ставит точку в разговорах о том, что когда-либо Крым, Курилы или любая другая часть России будут отданы другой стране. Под запретом – любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории. Значит, кто бы ни был президентом страны в будущем, он не сможет начать даже переговоры об отчуждении.

Ирина Кургузова