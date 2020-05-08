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Онлайн-лекцию о героях-земляках организуют тюменские студенты

Общество, 20:05 08 мая 2020

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

О героях Тюменской области расскажут на совместной лекции регионального Студенческого совета и кафедры отечественной истории ТюмГУ 9 мая. Также тюменцам презентуют буклет о регионе в военные годы. Лекция пройдет дистанционно в программе для видеоконференций ZOOM, сообщает Студенческий совет.

Спикером станет заведующий кафедры отечественной истории ТюмГУ Александр Сорокин. На лекции вспомнят о фронтовиках и тружениках тыла Тюменской области, расскажут о создании научно-популярного буклета "75 лет Великой Победы" и об истории тюменского региона с 1941 по 1945 годы.

Буклет подготовлен ТюмГУ совместно с Государственными архивами Тюменской области и будет издан в печатном формате после окончания режима самоизоляции.

"Важно помнить о тех людях, что мечтали о светлом и прекрасном будущем, о тех людях, что ушли на фронт и трудились в тылу. Эта лекция поможет вспомнить о наших соотечественниках и больше узнать о нашей истории", - рассказала председатель Студенческого совета Екатерина Козеева.

Подробнее о лекции можно узнать в официальной группе Студсовета Тюменской области во ВКонтакте. Чтобы присоединиться к лекции в ZOOM нужно скачать программу на компьютер или приложение на смартфон. Ссылка на конференцию. Идентификатор: 757 9370 9697.

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# лекция , студсовет

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