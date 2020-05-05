Некоммерческие организации должны принимать участие в социальной политике государства

| Фото: ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Волонтеры и НКО играют значимую роль в жизни общества, и важно, чтобы они участвовали в разработке и осуществлении государственных решений. Такое мнение высказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор автономной некоммерческой организации социального обслуживания "Сияние" из Омутинского района Елена Боброва.

Она считает, что поправка в 114 статью Конституции актуальна и поможет привлечь в общественную деятельность много неравнодушных людей.

"Некоммерческие организации объединяют людей, желающих взять на себя заботу о других, помочь в таких важных для общества вопросах, как здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, помощь инвалидам и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Важно поддержать их, дать им возможность раскрыть потенциал", - пояснила Елена Боброва.

С 2013 года Елена Боброва работала юристом в Комплексном центре социального обслуживания населения Омутинского района. В ноябре 2018 года зарегистрировала НКО "Сияние" для оказания помощи пожилым людям и инвалидам, полностью утратившим способность к самообслуживанию. С 1 января 2019 года организация стала оказывать услуги по технологии "Стационар на дому".

"Сейчас мы помогаем пяти жителям Омутинского, все они практически не встают. Поэтому помощь им необходима ежедневно. Ухаживают за ними четыре социальных работника, все они хорошо знают свое дело. Каждый из них не только приобретает продукты, готовит еду, делает уборку, но и уделяет подопечным необходимое человеческое внимание и заботу", - пояснила руководитель НКО.

Тем, кто работает с людьми, видит, понимает чужие проблемы, помогает решать их, необходима поддержка государства, и закрепление мер в Основном законе станет хорошим стимулом для многих волонтеров и добровольцев, уверена Елена Боброва.

Ирина Кургузова