Поправки в Конституцию повышают ответственность государства за здоровье людей

| Фото: пресс-службы областной больницы № 3 г. Тобольска | Фото: пресс-службы областной больницы № 3 г. Тобольска

Поправки в Конституцию, гарантирующие россиянам доступную и качественную медицинскую помощь, повышают ответственность органов здравоохранения и всего государства за здоровье людей.

Такое мнение высказал врач Тобольского перинатального центра, депутат Тобольской городской думы Александр Макаров.

"Доступность и качество медицинской помощи - очень важные критерии, по которым люди оценивают работу системы здравоохранения в целом. На базе поправок в наш Основном закон могут быть приняты очень важные решения", - считает врач.

В частности, по мнению Александра Макарова, необходимо расширять полномочия муниципальных властей в сфере здравоохранения, укрепляя взаимодействие с регионом. Это позволит проще и оперативнее решать многие текущие задачи на благо жителей Тобольска.

Напомним, в поправках в Конституцию РФ о правах на доступную и качественную медицину в ст. 72 говорится, что, "в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…". В ст. 132 о том, что "органы местного самоуправления … обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи".

Качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны. Конституция фактически закрепляет право человека на нее, вне зависимости от места проживания. Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. А значит, это принципиально иная ответственность перед людьми и государством.

Существующая Конституция гарантирует бесплатное здравоохранение, однако есть в стране такие населенные пункты, где нет ни больниц, ни ФАПов, и жители по факту не могут воспользоваться своим конституционным правом. Правки закрепят доступность и качество медицины, а значит, помощь будет не какой-то абстрактной, а реальной.

Евгений Бабенко