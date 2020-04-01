Валерия Матвиенко: закрепление социальных гарантий в Конституции – своевременное нововведение

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Поправки в Конституцию, касающиеся социальных гарантий государства, это необходимое в условиях современного мира нововведение.

Такое мнение высказала член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Валерия Матвиенко. По ее словам, то, что в основном документе государства будут прописаны обязательства по ежегодной индексации пенсий и социальных пособий, даст определенные гарантии людям.

"Это хорошее нововведение. Мы сейчас живем в постоянно меняющихся условиях и с учетом ситуации, которая происходит на рынке, гражданам не нужно будет ждать, сомневаться в том, что пособия проиндексируют. Это теперь будет ежегодной обязанностью государства и ее закрепят конституционно", - подчеркнула Валерия Матвиенко.

Она добавила, что голосуя за поправки, жители страны выступают и за социальные гарантии, и за поддержку незащищенных слоев населения. Причем это будут не абстрактные нормы, а новый уровень социальных гарантий.

"Предоставление социальных гарантий на уровне Конституции - это нечто новое и будем надеяться, что это хороший, эффективно работающий инструмент в перспективе для социально незащищенных людей. Особого внимания заслуживает и вопрос оказания адресной помощи, который предложено прописать в Конституции", - добавила она.

Напомним, поправками предлагается сформировать в Российской Федерации систему пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Кроме того, поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год. Также гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.